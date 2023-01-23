『mif様専用 ジェームスグロース マニラ ライダース 38【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 51分に出品され04月09日 07時 51分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ジェームスグロース マニラ】

ライダースーツを出品します！丈夫な素材と優れた防寒・防風機能を備えています。ツーリングや街乗りに最適で、スタイリッシュなデザインも魅力。使用感は少なく、状態は非常に良好ですが右肩下にほとんど目立たないキスがあります。写真で確認してください。

着用回数も少なく、これから育てていって十分に味を出すことができます。メンテナンスは必要以上に油分を入れることはしてなく通気性の良い場所でブラッシングをこまめして管理していました。

ルイスレザー、666などお好きな方よろしくおねがいします。



素材 牛革

サイズ 38(MからLサイズ)

肩幅 43

身丈 70

身幅 41





気になる点がありましたらご質問ください。



レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジェームスグロース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mif様専用 ジェームスグロース マニラ ライダース 38