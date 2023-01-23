『テイクユアチョイス 25,800円コース セントポーリア カタログギフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 19時 56分に出品され03月07日 19時 56分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カタログギフト ハーモニック

テイク・ユア・チョイス

【セントポーリア 】

定価28,380円（税込）



申し込み期限：2月末まで



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世界の有名ブランド品、全国のこだわりグルメ、体験や旅行・温泉、ファッションなどの中から「お好きなもの」を選べます。約1,560点（グルメ 約110点）掲載の大人気カタログギフトです。

ページ数 274ページ（グルメ 48ページ）





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香典返し 法事 お中元 体験型ギフト 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>その他 商品の状態: 新品、未使用