『しめんそか様 専用 ウェア、グローブ、ゴーグル 3点セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 19時 42分に出品され03月27日 19時 42分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|アイスパーダル
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落札価格9906円
437 入札履歴
終了
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