『しめんそか様 専用 ウェア、グローブ、ゴーグル 3点セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 19時 42分に出品され03月27日 19時 42分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 14000円くらいで購入しました！



一度しか着用していませんので美品ですが、

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



他にもウェアやグローブ、ゴーグル等も出品しておりますので

おまとめで値引きも可能です◎



防水対策をして発送致します。



アイスパーダル

スキー スノーボード スノボ

レディース

マウンテンジャケット

ピンク 赤 オレンジ

黒 ブラック モノトーン



カラー···ブラック



サイズ···M



デザイン···無地系 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アイスパーダル