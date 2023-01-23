『カナダグース ジャスパー S ブルー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 21分に出品され04月03日 02時 21分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前、フリークスストアの店舗で購入したカナダグースのジャスパー（カラーはブルーと表記されていたと思います）になります。ネイビーより明るい色で、ブルーより落ち着いた色になるかと思います。



◆サイズはＳです。普段、MやＬサイズを着用しておりますが、このアウターは着ることができていました。保温力が高く、インナーは薄手のTシャツだけでもけっこう暖かく過ごせました（個人差はあるとおもいますが）。



フォーマル、インフォーマルどちらで着用してもオシャレに決まります。



現在発売されている商品はファーが付いていませんが、この商品はファーが付いており、取り外し可能となっています。



数回着用して保管しておりましたが、着る機会がなくなったため出品します。目立つような大きな傷や汚れ等ないかと思いますが、素人検品のためご理解いただける方のみご購入お願いします。



発送する際はコンパクトにさせていただく予定です。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース



ジャスパー S

ブルー