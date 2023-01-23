『+phenix GORE-TEX ステンカラーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 06分に出品され03月12日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 +phenix GORE-TEX ステンカラーコート



サイズL (サイズ表記はLですが、もっと大きいです)

色:ネイビー(黒に近い紺)

状態:数回着用の中古



1952年に誕生した日本のスキーウェアブランド「フェニックス（PHENIX）」。彼らがライフスタイル提案するライン「プラスフェニックス（+Phenix）」と「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」がコラボ。

「ゴアテックス インフィニアム ウィンドストッパー（GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER）」が採用されている。

シンプルなステンカラーのコートもラインナップ。袖口の刺繍やブランドのピスネームなど、ポイントは押さえつつも超シンプルに徹しているため、ON・OFF兼用も可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フリークスストア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ +phenix

GORE-TEX

ステンカラーコート