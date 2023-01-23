『美品 DUVETICA ロングダウンコート ラクーンファー 大きいサイズ XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 05時 00分に出品され03月13日 05時 00分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



○アイテム

DUVETICA デュベティカ

ロングダウンコート KAPPA

ラクーンファー ファー着脱式

４２サイズ XL相当 大きいサイズ

ベージュ

内ポケット着脱式

ボタン交換パーツ有



○サイズ

サイズ42（XL相当）

肩幅39.5cm

身幅48cm

袖丈62cm

着丈80cm

平置き実寸。誤差はご許容下さい。

着画はお断りいたします。





○状態

目立ったキズや汚れ無くまだまだ十分にご使用いただけます。

内側口元部分に若干のシミあり。写真12枚目

※中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



○カラー

ベージュ



○素材

表地 裏地

ナイロン



毛皮

ラクーン



○購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)



○写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求めください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

また、梱包は綺麗に折り畳ませて頂き最安値の方法で送らせて頂く予定でおります。

畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 DUVETICA ロングダウンコート ラクーンファー 大きいサイズ XL