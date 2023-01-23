『美品 DUVETICA ロングダウンコート ラクーンファー 大きいサイズ XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 05時 00分に出品され03月13日 05時 00分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|デュベティカ
Aga+ ダブルメルトンコクーンコート
¥ 7800
美品 アナイ カシミヤ ウール ショール カラー ベルト ロングコート キャメル
¥ 14350
ビソーニ カシミヤ100％半コート フリーサイズ
¥ 4400000
ラベンハム 裏ボア リバーシブル キルティングコート
¥ 10075
【美品】ヘルノ ダウン レディース 40
¥ 39270
Salvatore Ferragamo アルパカ モヘア混 ロングコート L
¥ 13150
【美品】ポール・スミス コート
¥ 8970
★週末限定sale★ダントン×レイビームス★別注モッサノーカラーダウンコート
¥ 10920
ノースフェイス ヌプシ オリンピック M
¥ 18078
GIVENCHY ロングコート
¥ 10335
新品UNITED ARROWS ユナイテッドアローズリバーコートポンチョ①
¥ 11700
Max Mara高級ダウン
¥ 10075
Snidel コート
¥ 7800
モンクレール HAMMOND ダウンジャケット ペイズリー柄 国内正規 サイズ1
¥ 61450
美品✨デュベティカ リバーシブル ライトダウンジャケット ベージュ 42
¥ 10062
HERNO ウール切り替えダウンコート
¥ 29000
knit muffler long coat（black） / Acka
¥ 12500
VINTAGE patagonia パタゴニアPUFFJACKETレディースL
¥ 7020
落札価格10350円
980 入札履歴
終了
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