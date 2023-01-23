『美品 アナイ カシミヤ ウール ショール カラー ベルト ロングコート キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 54分に出品され03月14日 07時 54分に終了予定です。即決価格は14,350円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■アイテム■





Anayi ガウン ロングコート

ダブル ボタン アウター Aライン

冬 防寒 カシミア





■カラー■



キャメル



■サイズ■



36

S相当



肩幅 38cm

身幅 45cm

袖丈 55cm

着丈 92cm

ウエスト 82cm



※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますがご了承くださいm(_ _)m





■素材■



ウール 61%

カシミヤ 26%

ナイロン 13%



裏地

キュプラ



■状態■





目立つ傷や汚れなく

まだまだ快適にご愛用いただけます！





■発送■





メルカリ便（匿名配送）



安価で提供しているため発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。





■その他■





トラブル防止のため、お手数ですが購入前にプロフィールをご覧ください。





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ジャケット・アウター タグ 美品 アナイ カシミヤ ウール ショール カラー ベルト ロングコート キャメル