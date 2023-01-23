『Salvatore Ferragamo アルパカ モヘア混 ロングコート L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 22時 34分に出品され04月19日 22時 34分に終了予定です。即決価格は13,150円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気！Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ フェラガモ アルパカ モヘア ウール三者混 ロングコート チェスターコートLです！

美しいブラウンのお色味に圧巻のアルパカ モヘア ウールの三者混！オン・オフ問わず、幅広く着こなせます！



●ブランド

Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ フェラガモ



●アイテム

ロングコート チェスターコート

アルパカ モヘア ウール 三者混

女優襟 ショールカラー ビッグカラー



●表記サイズ：

(サイズタグがないため、実寸および同ブランドの他類似商品から、42 Lサイズ相当と推定)



商品実寸

着丈：約106cm

肩幅：約43.5cm

身幅：約49cm

袖丈：約59cm

袖幅：約15cm



平置き実寸。

素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい。

（着画はお断りいたします。）



●カラー

ブラウン



●素材

表地 :モヘア 35%

アルパカ 35%

ウール 30%

裏地 :アセテート 60%

レーヨン 40%



●生産国

イタリア



●状態

目立った傷や汚れなく、比較的美品ですが、見落とし等もあり得ること、あくまで自宅保管である旨ご了承ください。

まだまだ長く、綺麗にお使いいただけると思います。



●配送

発送はコンパクトに折り畳み、圧縮する場合もあります。折りジワが発生する可能性がありますので、

予めご了承下さい。



入学式 卒業式 誕生日会 記念日 発表会 お食事会 結婚式 パーティー 参観日 などのセレモニーに是非どうぞ！



※都内大手リユース店で購入しました。

※完璧な商品を求められる方は購入をお控えください。



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カラー...ブラウン

サイズ...L

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Salvatore

Ferragamo

アルパカ

モヘア混

ロングコート

L