『THE NORTH FACE/コンパクトジャケット ノースフェイス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 39分に出品され03月27日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■急な冷え込みや悪天候にも頼れる1枚■

悪天候にも対応できる撥水加工を施した軽量コンパクトジャケット。コットンライクでナチュラルな風合いの生地ながらも防風性があり、急な冷え込みが予想されるアウトドアシーンでも活躍。コンパクトに収納して持ち運ぶのにも便利で、1枚あると重宝します。



・撥水加工を施した軽量コンパクトジャケット

・合わせやすいややゆとりを持ったシルエット

・軽量かつコンパクトに収納が可能

・急な冷え込みが予想されるシーンにも◎な防風性あり

・デイリー、レジャー、アウトドア等幅広いシーンで活躍

・洗濯機使用可

・店舗では買えない【WEB限定】アイテム







■商品注意事項■

こちらの商品は水や雨に濡れたり、汗による湿気、乾燥状態での摩擦により、薄い色の衣服などに色移りする可能性がございます。予めご了承いただき、ご使用の際にはご注意くださいますようお願い致します。





※上記ネット転載



カラー···ブラック



素材···ナイロン



定価…¥14300



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



#ザノースフェイス #ナイロンジャケット

#ノースフェイス



カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE/コンパクトジャケット ノースフェイス