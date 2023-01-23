『DANTON×BEAMS ウールモッサダウンジャケット 42L ネイビー2WAY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 06時 42分に出品され03月19日 06時 42分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダントン × ビームス別注のウールモッサダウンジャケットです。



色はネイビーです。



フードはボタンで取り外し可能です。



状態。

中古品ですが、気になる傷や汚れはないきれいな状態です。



洗濯タグがなくなっています。



サイズ表記42

L相当

ダントンでは42はメンズLサイズになります。



素材

おそらく

表地

ウール

ポリエステル

裏地

ポリエステル

中綿

ダウン

フェザー



ダウンジャケットの特性上羽抜けがあるので、中がダウンなのは確認済みです。



採寸。

肩幅 49

袖丈 66

身幅 58

着丈 72



素人の採寸であるため、多少の誤差はご容赦ください。



購入場所

AACD加盟の大手リユースショップで購入したものです。真贋鑑定済みです。

レシートも保存してあります。



即購入大歓迎です。

お値段交渉の際は、いくらがご希望かご指示頂けたら助かります。

メルカリの仕様上、交渉中でも即購入が優先になってしまいます。

専用出品はやっていません。



ダウンはふんわり梱包します。



喫煙者・ペットはおりません。

匿名配送。送料出品者負担。



#めるるのメンズ



濃紺/くるみボタン/



カラー...ブルー

素材(詰め物)...ダウン、フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTON×BEAMS

ウールモッサダウンジャケット

42L

ネイビー2WAY