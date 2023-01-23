『QUEENS COURT ダウンジャケット ベージュ サイズ1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 07時 15分に出品され03月28日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

QUEENS COURTのダウンジャケットは、スタイリッシュさと機能性を兼ね備えています。



【デザイン】

ベルト付きのデザインで、寒い季節でも暖かく、かつおしゃれに着こなせます。



【サイズ】

サイズは1で、女性にフィットするデザインです。



- ブランド: QUEENS COURT

- 色: ベージュ

- サイズ: 1

- デザイン: ベルト付き

- 素材: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。



クイーンズコート

ダウンコート

（ダウン90%フェザー10%）

1サイズ

ベージュ

ベルト付



ワンシーズン数回着用しクリーニング済みです。

ダウン90%なのでとても軽く暖かいです。女性らしい素敵なシルエットです。





自宅保管で数年経過しておりますことをご了承の上ご検討下さい。

また追加画像、ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。







カラー···ベージュ



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ロング



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ベージュ



素材(表地)···ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クイーンズコート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ QUEENS

COURT

ダウンジャケット

ベージュ

サイズ1