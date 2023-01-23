『AIGLE ダウンジャケット 赤 キルティング【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 06時 23分に出品され03月03日 06時 23分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

AIGLEのダウンジャケットは、優れた保温性を提供する高品質な素材を使用しています。寒い季節でも快適に過ごせる設計です。



【スタイリッシュなデザイン】

キルティングデザインが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。カジュアルなコーディネートにも合わせやすいです。



【耐久性】

AIGLEは1853年からの歴史を持つブランドで、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。長く愛用できる一着です。



- ブランド: AIGLE

- 色: 赤

- デザイン: キルティング

- スタイル: フロントジッパー

- 製造年: 1853年からのブランド



168cmの身長でサイズは丁度いい位です。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エーグル

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