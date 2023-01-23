『LITHIUM HOMME トレンチコート46【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 36分に出品され03月09日 17時 36分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クラシックなデザインのトレンチコートです。

定価は85,000円ほどでした。

トレンドに左右されない安定した高いデザイン性が特徴になっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッドミュージシャン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LITHIUM

HOMME

トレンチコート46