『✨✨グレースコンチネンタル 2022AW リバーファー ガウン コート 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 22時 22分に出品され03月16日 22時 22分に終了予定です。即決価格は19,404円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭ .゜・*.❁。.*

#mii3103アウター

軽くて暖かいウールリバー素材で丁寧に仕立てられた、大人の魅力が詰まったガウンコート✨

過度な装飾のない洗練されたデザインで、素材の良さ、シルエットの美しさを際立たせた拘りの一枚です。

袖先にふわふわのフェイクファーをトッピングし、華やかなアクセントをひとさじトッピング。

ばさっとラフに羽織るだけでワンランク上のファッションを楽しめる、凛とした風格漂う逸品です。

どんなお洋服とも相性が良く、冬の主役を飾るに相応しい主役コートをぜひお見逃しなく^_^



○アイテム

グレースコンチネンタル ロングコート ロング丈 リバーファーガウンコート ファー 袖のファーは取り外し可能 2way ブラック 黒 定価9万 ベルト



○サイズ36（S〜M相当）

※ワンサイズです

裄丈 77cm

身幅 46cm

ウエスト 94cm

着丈 113,5cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○定価

92,000円



◯購入

福岡市内のセレクトショップで購入



○状態

全体的に綺麗な状態です。



○カラー

ブラック 黒



○素材

ウール等



○お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、お写真のお花やネックレス、ハンガー、バッグ等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



✅評価とお取引について

悪質な方がいらっしゃいましたので、今後は『悪い』の評価が3件以上ある方とはお取引致しません。無言購入いただきましても即刻取引キャンセル申請いたします。



ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

私の出品ページ一覧につきましてはこちらからどうぞ→#mii3103

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ



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管理番号054411111-42 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨完売品✨グレースコンチネンタル

2022AW

リバーファー

ガウン

コート

黒