『ティゴラ +phenix ダウンジャケット GORE-TEX INFINIUM【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 12時 55分に出品され03月06日 12時 55分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ティゴラ +phenix ダウンジャケット GORE-TEX INFINIUM



ご興味いただきありがとうございます。

コラボの別注ダウンです。



※禁煙、ペットなしオーナーです。



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ダウンジャケット ハイロフト GORE-TEX

INFINIUM



定価¥30000



保管には気をつけておりますが、あくまで一度人の手に渡ったものですで、神経質な方はご遠慮下さい。



◇GORE-TEX INFINIUMダウンジャケット

◇【GORE-TEX INFINIUM採用】

◇防風性：優れた防風性で体温と快適正をキープ

◇透湿姓：汗を水蒸気として外に逃がします

◇耐水性：雪や小雨でも快適な耐水性

◇保温性に優れたダウンをハイロフト使用。

◇フロントファスナーに上下から開閉できる逆開ファスナー採用。

◇フロント、脇＆胸ポケットファスナーには開閉しやすいコード引き手装備。

◇脇ポケット袋布に起毛素材を採用し、ハンドウォーマーポケット仕様。

◇大容量の内ポケット(左右)を採用。

◇フロント部分の隠し前たて仕様で冷気の侵入を軽減。

◇耐久撥水加工を施し、急な天候変化にも対応します。

◇左袖にGORE-TEX INFINIUMのロゴプリント

◇機能：防水透湿・耐久撥水・防風・UVカット



■カラー：ブラック

■サイズ：S

■対象身長(cm): 162-168

胸囲··· 85-91cm

袖丈··· 63cm

身丈··· 60cm

身幅··· 63cm

肩幅··· 49cm

着丈··· 74cm

裄丈··· 87.4cm



■2023 Fall＆Winter モデル



■素材：

表地/ポリエステル100％

裏地/ポリエステル100％

中わた/ダウン90％ フェザー10％



ご覧いただきありがとうございました。

どうぞよろしくお願い致します。







素材(詰め物)...ダウン, フェザー



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ティゴラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ティゴラ

+phenix

ダウンジャケット

GORE-TEX

INFINIUM