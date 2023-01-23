『ジャーナルスタンダード ロングコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 15時 08分に出品され04月11日 15時 08分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOURNAL STANDARD LESSAGE

モッサコクーンコートです。



袖下側に少し毛玉やスレがあります。全体的に汚れなどなくきれいな状態です。



色: ライトグレー

肩幅: 約54cm

身幅: 約53cm

着丈: 約100cm

袖丈: 約47cm





※なるべく小さく畳んだ状態での発送につき、シワができる場合がございますので、ご了承ください。



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お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダード カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード



ロングコート