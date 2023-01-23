『patagonia/パタゴニア/ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 23時 42分に出品され03月13日 23時 42分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのダウンセーターです。



◆色

ネイビー(裏地:エメラルドグリーン)

◆素材

シェル:ポリエステル100%

中綿:グースダウン90%、フェザー10%

800フィルパワー

◆サイズ:S

着丈約59cm、肩幅約38cm、身幅約45～49cm、袖丈約63cm(素人採寸)

◆ポケット:3つ(内ポケット1、サイド2)



雪山登山の防寒着として何度か着用しましたが、普段使いはしていないので美品だと思います。

目立った汚れなどはありませんが、中古品であることをご了承下さい。



クリーニングしております。

折り畳んでメルカリ便で発送致します。



#アウトドアウェア

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#ダウンセーター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ patagonia/パタゴニア/ダウンジャケット