『ビターシロップ ダウンコート 3L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 52分に出品され03月03日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 bitter syrup

ダウンコート



サイズ 3L



着丈 約87センチ

身幅 約58センチ



ダウン 80%

フェザー 20%



数年前に25.000円程で購入しましたが数回しか着用しておらず、全体的に状態は良いのですが、左袖を手洗いした際に一部だけ若干シワっぽくなってしまいました。

分かりにくいかも知れませんが写真10枚目で左右差ご確認ください。



着ている分には目立たないと思いますので気にならない方いかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ビターシロップ カラー: グレイ系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ビターシロップ ダウンコート 3L