『GROVERALL Monty ダッフルコート ダークブラウン 英国製【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 01時 57分に出品され04月12日 01時 57分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年程前に新品で購入したものです。

購入後数回着用しましたが、クリーニング後はクローゼットにて保管していました。

使用感は殆どありません。

タグ表記が掠れてしまっていますが、

xsサイズ(体感はMサイズ程です)

ウール85% ポリアミド15%

です。



古着にご理解のある方のみご検討ください。





カラー···ブラウン



丈···ショート/ミドル



肩幅···48cm

身幅···55cm

袖丈···65cm

着丈···97cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GROVERALL

Monty

ダッフルコート

ダークブラウン

英国製