『専用✩エブール アルパカニット エンフォルド ドゥーズィエムクラス ロンハーマン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 19時 46分に出品され03月29日 19時 46分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エブールebure

2023aw

エアリースーリーアルパカ クルーネックニットプルオーバー



定価34100



シンプルな1枚こそ素材感で差をつけて スーリーアルパカ100％原料をループヤーンに紡績し、起毛した糸で仕上げたクルーネックニットプルオーバー。モヘアを感じさせるような毛足と、繊細で軽くなめらかなタッチが魅力。少しコンパクトなサイズ感とエアリーな風合いで華やかさを感じられる1着。同素材のストール(別売り)を首もとにあしらったスタイルも統一感があっておすすめ。トルソー着用はブルー、38サイズ。





アルパカ75% ナイロン25%



サイズ38ワンサイズ

着丈約62

身幅約102



ライトブルー



1度着用

特に目立つダメージはありません



よろしくお願いいたしますm(_ _)m80 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エブール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 専用✩エブール アルパカニット エンフォルド ドゥーズィエムクラス ロンハーマン