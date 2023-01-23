『【タグ付き新品】TOMORROWLANDホワイトショートトレンチ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 04時 54分に出品され05月10日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMORROWLAND ギャラリーヴィーの新品タグ付きショートトレンチです。

新品をこちらでお譲り頂き、私も一度試しに腕を通しただけのものになります。とても素敵なお品物なのですが、私には似合わなかったのでなくなく出品します。これからの季節にぴったりの分厚さ＆さわやさです。新品でこのお値段はかなりお手頃かと思いますのでご検討ください。

郵送時の畳みジワはご了承ください。



着丈...ミドル



カラー...ホワイト



柄・デザイン...無地



素材...コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【タグ付き新品】TOMORROWLANDホワイトショートトレンチ