『新品未使用！カナダグース シャトーパーカー フュージョンフィット M 国内正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 43分に出品され03月23日 08時 43分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

こちらの商品はカナダグースのシャトーパーカになります！カナダグースのダウンジャケットで一番人気のこのシャトーパーカはXSサイズやSサイズが多く出回っていますがMサイズは少ないのでレアな商品になります！また小柄な人の体型（細身の人）のボディーシェイプに合わせてデザインされているフュージョンフィットタイプ。

最近カナダグースも値上げをしており商品自体は何も変更がないので新品で安く購入したい方にとてもおすすめです！

是非いかがでしょうか^_^



●サイズ：タグ表記 Mサイズ相当

肩幅 44cm

身幅 52cm

着丈 78cm

袖丈66cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

表地 100%

裏地 100%

●状態：

新品未使用品です！





●購入先

名古屋の正規店で購入しました。

レシートは捨ててしまったのでご了承下さい。





●色:カーキ

緑

Military Green ミリタリーグリーン





●配送

コンパクトに畳んで発送いたしますので、

畳ジワについてはご了承お願い致しますm(__)m

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。





●確認事項

・商品の状態は、写真でよくご確認下さい。

・神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。

・中古品にご理解ある方のみご購入お願い致します。

・これらをご了承の上ご購入お願い致します。

着画はお断りさせていただきますのでご了承ください。

サイズ感を教えてくださいなどの質問は着丈などで判断お願いします。





トラブルを未然に防ぐためにも、ご購入前にプロフィールをご確認お願いします。

ご確認せずに商品が到着後のクレームはなしでお願いします！



他にも何かありましたらコメント下さい^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用！カナダグース

シャトーパーカー

フュージョンフィット

M

国内正規品