『ちょこまる様専用 GoPro HERO7 BLACK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 15時 47分に出品され04月26日 15時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GoPro HERO7 BLACK



中古で購入して一年ほど使いました。

使用感は多少あります。写真で確認お願いします。



ガラスフィルムをモニター部分とレンズ部分に貼ってありますが、レンズ部分のガラスフィルムが少し割れてます。(写真８)

映りに問題ありません。



☆付属品

・純正バッテリー１つ、社外バッテリー２つ

・充電器、タイプAtoCケーブル

・純正ケース

・純正自撮り棒

※写真１が全てになります。

※箱無し



詳細

GPS機能対応有

HDMI端子数(新): 1

OUTDOOR FUNCTION: 防水対応

USB有無種類: USB2.0

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

color: BLACK

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

モニタ有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 4K

静止画撮影機能有

静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素



ゴープロ モデル名···HERO7 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゴープロ