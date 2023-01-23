『SOTO ST310 バーナー FUTURE FOXテーブル、ヒーターセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 01分に出品され03月24日 11時 01分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類...キャンプ用バーナーセット

新品未使用品です。

セット内容

SOTOレギュレーターストーブST310とアシストセット、FUTURE FOXの ST310専用遮熱テーブル(専用収納袋付)とヒーターアタッチメント(専用収納袋付)の合計4点セット 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 新品、未使用

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