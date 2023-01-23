『レッセパッセのコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 20分に出品され03月26日 17時 20分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何年前かに購入したレッセパッセのコートです。

お店で買った時5万円弱くらいのお値段でした。

頻繁に着用していた物ではなく、2回程数時間着用したので綺麗です。

服の系統が変わってきてしまったので勿体ない気持ちもありながら出品いたします。

クリーニングに出してそのままかけて保管してました。

まだまだ着用出来そうで汚れなどは見当たらないのでお気に召してくれる方がいれば如何でしょうか？



新品同様を求める神経質な方とのお取引はご遠慮させていただきたいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: レッセパッセ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レッセパッセのコート