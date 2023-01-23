『STONE ISLAND ダウン【お歳暮】』はヤフオクでから05月16日 07時 07分に出品され05月16日 07時 07分に終了予定です。即決価格は36,300円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2017年頃購入し、3回程度着用しました。

サイズはLサイズです。

着丈 62

身幅 54

袖丈 65

肩幅 47

多少誤差はあるかと思いますがご了承ください。

これからの時期に大活躍の1着かと思います！

比較的綺麗かとは思いますが中古品になりますのでご理解のある方ご検討よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

ダウン