『アダムエロペ 限定コート ピンク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 27分に出品され03月19日 15時 27分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 46,000円程で購入



去年、今年は着用せずクローゼットに眠っておりました。



クリーニングに出したので現在シワなどはありませんが、送る際の畳みじわはご了承ください。

目立つ汚れはございませんが、素人判断ですので完璧を求められる方はご遠慮ください。



出品を迷っているのと、手数料・送料が高めな為、大幅なお値下げは考えておりません。



ロペの50周年を機に発足した「ROPE(ロペ)」 「ADAM ET ROPE(アダム エ ロペ)」 「ROPE PICNIC(ロペピクニック)」 によるロペシスターズプロジェクト。人気スタイリスト辻直子さんによるコレクション第2弾では、３つのブランドそれぞれのコンセプトを、より色濃く表現しました。シーンやムード、ライフステージに合わせて、輝く女子に寄り添う「ロペ」を提案します。





光沢と柔らかさが特徴のウールにナイロンをブレンドした、ダブルフェイス素材を使用しています。オリジナルカラーの発色がなんとも綺麗なサックスとラベンダーのショールカラーのロングコートです。体を包むようなオーバーサイズのシルエットが逆にフェミニンな印象です。アームのサイズもゆとりがあるので、ニットなどもたつきがなく羽織っていただけます。発色がきれいなので、ロング丈でも軽やかに見えます。



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アダムエロペ



限定コート

ピンク