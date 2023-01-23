『【未使用】plus more 充電式コードレス加湿器 2 個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 16分に出品され03月24日 21時 16分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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plus more（プラスモア）充電式コードレス加湿器

short MO-HF002 2個セット



【 新品 未開封 】



◇ 箱にはキズ・凹みなどがあります。また気付かない小傷等があります。自宅保管のため、神経質な方のご購入はご遠慮ください



◇輸送途中にアクシデントが生じた場合、責任は負いかねます



◇OPP袋に入れコンパクト便で匿名配送予定。発送後、箱や商品本体に傷などが生じたり、天候等により遅延となる場合がありますので、ご了承ください



◆バラ売り不可







●plus more（プラスモア）

充電式コードレス加湿器 short MO-HF002



オフィスや移動中、旅行先でのホテルなど、乾燥する場所がたくさん。そんなところで気軽に使える加湿器。あなたのそばにはいつでも潤いが・・・



ブランド Plus more（プラスモア）

容量 140 ml

加湿能力 （約）50ml/h‡20ml

推奨面積※ （約）パーソナル

充電時間 （約）2時間

タンク容量 （約）140ml

電源 バッテリー駆動

充電電池 リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh

電源コード (約) USBコード：750mm

寸法（約） 67X38X139mm

重量（約） 165g

材質 本体 ABS プラスチック

交換用吸引軸 綿

セット内容 本体（吸引・スプリング付、リチウムイオン電池内蔵）、USBコード、交換用吸引軸、説明書

※バッテリー満充電で約2～3時間の使用可能



（商品ページより）











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Rechargeable Cordless Humidifier short

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充電式コードレス加湿器

short MO-HF002 2個セット



plus more 充電式コードレス加湿器 short MO-HF002-WH ホワイト 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用