『【未使用】plus more 充電式コードレス加湿器 2 個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 16分に出品され03月24日 21時 16分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格5499999円
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終了
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