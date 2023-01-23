『【レア？】ボルコム／VOLCOM 中綿 ジャケット ブルゾン コート アウトドア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 55分に出品され03月16日 17時 55分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【品名】中綿 ジャケット ブルゾン コート

【ブランド】VOLCOM【サイズ】M【状態】良



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———◆商品詳細◆———





【商品名】

中綿 ジャケット ブルゾン コート





【ブランド】

VOLCOM／ボルコム





【カラー】

ブラック/黒





【素材】

表:綿52％ ポリエステル36％ ナイロン12％

中綿:ポリエステル100％

裏地:ポリエステル100％





【サイズ】

M





【実寸】 平置き

裄丈···93cm（ラグラン）

身幅···57cm

着丈···71cm



※素人採寸のため誤差はご了承ください。





【状態】

一般的な古着レベルです。

大きな汚れ等はありませんが、全体的に擦れやフェード（色褪せ）があります。古着の味と捉えて頂ける方に。



※古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。





【コメント】

珍しいボルコムのアウトドアライン？のコートです。

フード裏、ポケット裏は暖かいフリース地使用





【ブランド紹介】

VOLCOM／ボルコム

1991年の冬、リチャード・ウールコットとタッカー・ホールの2人がスノーボードトリップに出かけた際VOLCOM設立を決めた。

アパレルからアート、音楽など幅広い分野でアイテムやイベントをプロデュースしている、ユースカルチャーのクリエイティヴスピリットを体現した現代のライフスタイルブランド。

発足当初のブランド哲学は「YOUTH AGAINST ESTABLISHMENT(権威主義と戦う若者たち)」。ブランド設立以来、「自由」「革新性」「実験性」を武器に権威主義の伝統や既存のルールに挑戦している。現在は、「TRUE TO THIS (真剣に打ち込むこと)」をブランドコンセプトに、サーファー・スケーター・スノーボーダーの他、ミュージシャンやアーティストといったクリエイターたちをサポートし、メンズ・レディース・キッズのトータルコーディネートができるアパレルを世界規模に展開している。



素材(詰め物)...ポリエステル(中綿)



身幅···57cm

着丈···71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ボルコム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【レア？】ボルコム／VOLCOM

中綿

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コート

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