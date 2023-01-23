『ka na ta のQ dawn jacket ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 15時 33分に出品され04月11日 15時 33分に終了予定です。即決価格は27,867円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Ka na taのダウンジャケットになります。

ウールの切り替えあり、ボリュームありで大きめに着れます。



※23awのものではないです。

18awかと思います。

●カラー

ブラック

●サイズ

フリー

・使用感は画像でご判断ください。

・保管によるシワが多少ございます。

・自宅保存の為、ご理解いただける方お願いいたします。



ka na ta Q dawn jacket

#kanata

#かなた

#カナタ

#ドメブラ

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カナタ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ka

na

ta

のQ

dawn

jacket

ダウンジャケット