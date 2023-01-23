『EMILIO PUCCI ダウンジャケット 34サイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 16時 24分に出品され03月05日 16時 24分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 エミリオプッチ ダウンジャケット





保存状態はとても良く目立つ汚れ等はありません。

５回着用しました。



人と被らない上品なデザインです。

目を引くデザインですが、新品で買うよりも気軽にチャレンジできるかなと思います。

大胆な柄ではありますが、淡い色使いなので日本人の肌にも良く合います。

34サイズ



肩幅···42cm

身幅···44cm

袖丈···57cm

着丈···88cm





【ユニークなデザイン】

このEMILIO PUCCIのダウンジャケットは、幾何学模様が特徴で、目を引くスタイルを提供します。



【高品質な素材】

高品質な素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節に最適なアイテムです。フォックス、ダウン、フェザー使用

詳細はタグ画像をご覧ください。



【ブランドの信頼性】

EMILIO PUCCIは、ファッション界での確固たる地位を持つブランドであり、スタイルと品質が保証されています。



- ブランド: EMILIO PUCCI

- デザイン: 幾何学模様

- 色: 青、黒、黄色、グレー、青

- タグ: EMILIO PUCCI



ご覧いただきありがとうございます。





素材(表地)···ナイロン

素材(詰め物)···ダウン,フェザー,ダック



#エミリオプッチ#レディースコート#ダウンジャケット#アルマーニ#ルイヴィトン#ハイブラダウン#ハイブランド#イタリア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エミリオプッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ EMILIO

PUCCI

ダウンジャケット 34サイズ