『【激レア】90s マーモット GORETEX マウンテンジャケット セットアップ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 15時 08分に出品され04月20日 15時 08分に終了予定です。即決価格は12,640円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#HAGUREGUMOCLOTHES



マーモットのゴアテックスマウンテンジャケット＆パンツのセットアップになります。



90年代のレアカラーで脇下のベンチレーションやスノーガード・フロントのダブルファスナーなど機能性に優れており、スキーやスノーボードにも使用できる一着です。



ジャケットには収納用のポケットが大小合わせて4つ付いており、パンツはサイドラインがマジックテープ、ジップがついておりサイズの調整が可能となっております。



デザイン、機能性を兼ね備えた90年代の貴重な商品となります。



当ショップの古着はすべて1点限りの入荷です。

古着ならではの貴重な出会いを大切に…



《商品情報》

・色柄：Yellow×Blue/イエロー×ブルー

・ジャケットサイズM：身幅 :約63cm 着丈 :約74cm 裄丈 :約94cm

パンツサイズL：ウエスト88cm 股上34cm ヒップ64cm わたり30cm

股下76cm 裾幅25cm



《コンディション》B(使用感あり、汚れ)

【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態は良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能。



《配送について》

匿名発送にて発送いたします。

基本的に即日での発送を心がけていますが、都合により遅れることがありますので、その際は取引メッセージにてご連絡いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マーモット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【激レア】90s マーモット GORETEX マウンテンジャケット セットアップ