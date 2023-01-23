『インドカシミール刺繍ポンチョ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 46分に出品され03月23日 07時 46分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 インドのカシミール地方で購入した総刺繍のポンチョです。

素材はウール100％です。

職人がハンドメイドで刺繍したもので、大変丁寧な縫製になっております。

購入してから、服の趣味が変わり、今後、着用する機会もないので、手放します。

状態は汚れ、破れ、ほつれ、擦れなどなく、大変良好です。

あくまでも自宅保管の中古ですので、ご理解ある方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ インドカシミール刺繍ポンチョ