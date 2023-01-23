『GoPro HERO5 BLACK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 21時 41分に出品され03月13日 21時 41分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感はありますが問題なく使用できます。





GoPro HERO5 BLACK



GPS機能対応有

HDMI端子数(新): 1

OUTDOOR FUNCTION: 防水対応

USB有無種類: USB2.0

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

color: GRAY

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

メモリカード対応種類: microSDXC

モニタ有

動画圧縮方式: MPEG4

動画記録画素数: 4K

手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式

静止画撮影機能有

静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素



#WoodmanLabs

#GoPro 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゴープロ