『美品 ジョンストンズ 大判 ストール カシミヤ ライトベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 20時 11分に出品され03月26日 20時 11分に終了予定です。即決価格は10,332円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Johnstons of Elgin

ジョンストンズ カシミヤ 大判ストール

カシミア マフラー ストール 正規品 旧タグ ベージュ ナチュラル



優しいお色味のライトベージュ。どんなコーディネートにもマッチし、顔まわりを華やかにしてくれます。

シンプルかつスタイリッシュでとても人気があった旧タグです。現行品よりやや生地に厚みがあり、フワッとしています。

カシミヤ特有の綺麗な光沢とうろこ模様があり上品で高級感があります。



■状態

タグがついていない面に一箇所うっすら汚れがあります。裏面ですし目立つことはないので気にならないかと思いますが、最後2枚のお写真ご確認ください。

その他傷汚れなく綺麗です。



■カラー

ベージュ ライトベージュ



■サイズ

70×190 大判サイズ



■素材

カシミヤ100



※検品をして出品をしておりますが、一度人の手に渡った物ですので、ユーズド品にご理解いただける方のみご購入をよろしくお願い申し上げます。



#雫shop



カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品 ジョンストンズ 大判 ストール カシミヤ ライトベージュ