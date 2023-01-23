『Patagonia メンズ リサイクルダウン シャツジャケット Sサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 37分に出品され03月20日 08時 37分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Men’s Recycled Down Shirt Jacketなああ／STY27395／



パタゴニアのダウンジャケットメンズ リサイクルダウン シャツジャケット。

2,3回ほど着用しました。

＊個人保管・個人出品をご理解の上でご購入ください



2016年に発表された可能な限りのリサイクル素材を使ってつくられた「RE∖∖∖COLLECTION」（リ・コレクション）のアイテム。



600フィルパワー・リサイクル・ダウンを使用した、薄手のシャツジャケット。

表地はチェックのリサイクルウール生地（ポリ・ナイロン混）。

軽く、温かく、コンパクトなシルエットで、ほぼすべてのパーツがリサイクル素材で作られています。



クラシックレトロX型のジッパー式胸ポケット。

ウエスト両側にハンドポケット付き。



サイズはM、色はBLCA（グリーン）。

柄はブラックウォッチのタータンチェック。

シーズンはFA16。



・製品番号：27395

・シーズン：FA16（2016年秋冬シーズン）

・色：BLCA（Broad Leaf: Carbon／カーボン）

・素材 :

表地 ウール60% ポリエステル30% ナイロン10%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ダックダウン75% その他25%

・サイズ：Sサイズ（日本のMサイズ相当）

・価格：28,600円（税込）



・肩幅：44cm

・身幅：53cm（脇下）

・着丈：71cm（襟下）

・袖丈：64cm

＊実測値（素人採寸）



らくらくメルカリ便でお送りする予定です。



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他にもパタゴニアのダウンセーターやナノパフジャケットなど多数出品しています

#抹茶出品リスト

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カラー...グリーン

サイズ...S

型名...その他

柄...総柄系

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

メンズ

リサイクルダウン

シャツジャケット

Sサイズ