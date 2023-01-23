『DENHAM ✕MINOTAUR ダウンジャケット メンズ M デンハム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 02分に出品され03月25日 11時 02分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご検討下さい。



【商品の説明】

商品名 ：ダウンジャケット

ブランド：デンハム

サイズ：メンズM



【商品の状態】

使用状況 ：一般的なユーズド品として出品しております。

目立つダメージはありません。

軽量でとても暖かいです。

他に気になるところがございましたら ご質問などください。

クローゼット整理のため出品します。

ご検討宜しくお願いします。



【注意事項】

●ユーズド品です。ご理解のある方のみ検討してください。

●トラブル防止のため、ご案内しきれない細かい傷などあるかと思いますので、状態が少しでも気になる方は、購入前にお問い合わせ下さい。

●トラブル防止の為、未成年の方、もしくは新規の方のご入札はできる限りお控え下さると有り難いです。

●出品者の仕事の都合上、発送にお時間を頂く場合がありますので、予めご了承下さい。



スムーズ、迅速なお取引を出来るよう心掛けていますのでよろしくお願いします。



不明点はご質問ください。



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個性を出せるアイテム満点！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デンハム

カテゴリ ファッション

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