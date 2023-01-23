『希少 美品 HERMES エルメス ツイリー シルク 箱付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 25分に出品され03月16日 20時 25分に終了予定です。即決価格は11,492円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます( ◠‿◠ )

エルメスのレア柄ツイリーになります！

既に完売していて入手困難ですのでこの機会をお見逃しないようご検討ください(˃̵ᴗ˂̵)

タグも残っていますよ☆



■商品詳細■

ブランド名：エルメス HERMES

エルメス HERMES ツイリー

シルク100% 服飾小物

レディース ファッション



■サイズ■

長さ85cm 幅5cm



■素材■

シルク100%



■色■

写真参照



■付属品■

箱



■状態■

若干の使用感程度で綺麗な状態です。写真でも詳細ご確認お願い致します。



◾️購入元

こちらは古物商市場にて仕入れた正規品となります、類似品や粗悪品では御座いませんのでご了承ください。

何か気になる点等御座いましたら購入前、購入後でもすぐに対応させて頂きますのでご連絡くださいませ。

Buyee buy OK 古物番号第631311800019号



☆他サイトでも出品をしてる為無くなり次第終了となります。



☆中古品とのご理解の上検討いただきますようお願いします。



プロフィールもご覧ください！フォローしていただくと割引特典があります！



【高級感】

HERMESのツイリーは、シルク素材を使用しており、滑らかな手触りと高級感を提供します。



【ユニークなデザイン】

鮮やかな色合いとグラフィックプリントが特徴で、ファッションのアクセントとして最適です。



【付属品】

専用ボックスが付属しており、ギフトにも適しています。



- ブランド: HERMES

- 色: 赤、青、黒、緑、白

- 素材: シルク

- デザイン: グラフィックプリント

- 付属品: 専用ボックス



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 希少 美品 HERMES

エルメス ツイリー シルク 箱付