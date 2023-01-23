『ビームス ジップアップコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 04時 32分に出品され03月20日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ Ｌ



肩幅 46センチ

身幅 58センチ

袖丈 65センチ

着丈 86.5センチ



使用感も少なくて、

カッコいいビームスのコートです。



ユーズド品となりますので、

完璧をお求めの方はご遠慮くださいね。





01739 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ビームス



ジップアップコート