『新品 BOLINI 牛革 ミニハンドバッグ 2WAY エプソン 馬 鍵 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 39分に出品され03月24日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〇サイズ…

幅22cm,高さ13.5cm,マチ6.5cm

ハンドル高さ5cm,ショルダーストラップ長さ104～117cm



〇状態…新品未使用。南京錠はゴールドです。写真は青い保護ラベルが付いています。



〇アイテム…イタリアミラノ発、ボリニの最高級ハンドバッグ。本体には最上級牛革エプソンを使用、使い込むことで素材の表情の変化を楽しめます。ショルダーバッグにもなる2WAY仕様、可愛い馬のチャームとスカーフも付属します。大型スマホを収納可能、内ポケット×1です。人気のデザインで、パーティーシーンや普段使いでも活躍します。



BOLINI

2018年、イタリア新鋭デザイナーEMPOLI BOLINIは、Milanoで自身の名を冠したファッションブランドを発表、世界中で積極的に展開しているブランドです。アイデンティティ、独自のスタイル、個性、キャラクターで、シンプルながらも力強いデザインが特徴。“古き良きディテールのデザイン”と、“現代的なシルエット”のバランスが世界中で人気を博しています。



〇カラー…ブラウン,ゴールド金具



〇素材…本革



〇付属品…ショルダーベルト,スカーフ(ブラック×ライトブルー),ロデオ チャーム,南京錠 カデナ,保管袋



◯購入元…日本流通自主管理協会(AACD)加盟 ブランドリユース店



◯その他…

発送は即日か24時間以内にさせていただきます。梱包はプチプチや中身の見えない宅配袋、リサイクル段ボール等でさせていただきます。発送が遅くなる場合は事前に自己紹介欄にてお知らせいたします。



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商品は自宅保管ですが、ペットの飼育や喫煙はありません。



ご覧いただきありがとうございます。早めの返信、対応を心がけていますので、よろしくお願いいたします☺︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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