『ANDERSEN-ANDERSENのタートルネックセーター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 11分に出品され03月26日 20時 11分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▪️商品名

アンデルセンアンデルセン ANDERSEN-ANDERSENのタートルネックセーター



▪️状態

着用回数は5回程度で、毛玉など目立った傷等はありません。



▪️サイズ

サイズ : M

肩幅 : 45

身幅 : 53

着丈 : 68

袖丈 : 69

定価 : 約49500円

素材 : メリノウール

カラー：レッド



▪️商品説明

海洋国家デンマークの伝統的なニット文化を後世に残して行きたいという思いから2009年に設立されたオーセンティックなニットブランド「アンデルセン アンデルセン/ANDERSEN-ANDERSEN」。



生地にはイタリア紡績の上質なメリノウールを重厚にざっくりと5ゲージで編み上げられたモノを使用しているため重厚でありながら上品な風合いが際立っています。その本体はずっしりと重く、総重量1.0kg以上はある、かなりのヘビーウェイト。繊細な作りでありながらも伝統的で無骨で男らしい完成度は魅力的です。



着用感としては全体をリブ編みで仕上げているため高いフィット性を得ています。このことにより厚手で保温性が高く、丈夫な割には弾力があり、動きやすい結果と繋がっています。また袖先には親指を通す穴が開いており、寒い日には袖先が簡易的なグローブになるのもポイントです。



また前後のデザインが同じ作りとなっているため、前後を区別をすることなく着用可。これは忙しい船員達が素早く着られるように作られたデザインであり、海軍の古いセーター等とも同様です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンデルセンアンデルセン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ANDERSEN-ANDERSENのタートルネックセーター