『シャーロットシモーヌ ファー マフラー ティペット 毛皮【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 05時 00分に出品され03月13日 05時 00分に終了予定です。即決価格は38,220円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャーロットシモーヌ ファー 毛皮 マフラー ティペット ストール



イギリス出身デザイナー、シャーロット・ベッカムは２０１１年にCharlotte Simone シャーロット・シモーヌを設立。 学生時代に過ごしたパリ。パリ女性の程よく力の抜けたスタイルと、 一つのアクセサリーを中心にアウトフィットを作り上げる姿にインスパイアーされ生み出されたファンタジックで超キュートなファーストールコレクション。瞬く間にファンを増やし、Alexa Chaung、Oliver Palermo、Sinna Miller、Millie Mackintosh、Kelly Brookなど多くのセレブリティにも愛用されています。 使用されているリアルファーはOrigin Assured（原産国認証）加盟メーカーの正規ルートにより合法的に調達されています。



ふわふわでとても軽く、ファッションのアクセントとしてアクセサリー感覚で着用いただけると思います。

画像で見るより実物はもっと大人かわいくて実際に着用するとさらにステキです⑅︎◡̈︎*

オリヴィアパレルモなど海外セレブやインスタグラマーにも人気のデザイン



フォックス fox

ホワイト×ネイビー×オレンジ

新品未使用 タグ付き



細部までこだわる方、神経質な方はお控えください

すり替え防止のため返品キャンセルなしでお願いします



カラー···ホワイト ネイビー オレンジ

柄・デザイン···その他

素材···リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ シャーロットシモーヌ

ファー

マフラー

ティペット

毛皮