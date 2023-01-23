『HERMES エルメス 馬モチーフ 馬車 カレ シルクスカーフ【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 17時 27分に出品され03月21日 17時 27分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全品送料込み（配送に関しましては基本こちらで決めた方法での配送になります）



お品物は全て正規店や、大手ブランドショップ、オークションにて購入している正規品になり、当方もブランド業を長く生業とし真贋したお品物のみ出品しておりますのでご安心下さい。



管理番号：2023/0720/14199



ブランド：HERMES エルメス



SIZE：cm（W×H×D）88×87cm



内部様式：ー



商品説明：所々小さな薄シミが御座います、画像にてご確認下さい。



状態ランク：AB



COLOR /素材：ー



付属品：画像に写る物が全てです（撮影用の台などの付属品は除く）



参考価格：ー





状態ランク表



◇N 新品未使用のお品物



◇S 数回程度の使用、非常に綺麗な未使用に近い状態のお品物



◇A 使用はしているが、良い状態のお品物



◇B 使用感はあるが、一般的に使用に問題のない状態のお品物



◇C 使用感があり傷や汚れのあるお品物



◇D 目立つ使用感やダメージがあり、使用に支障がある状態、リメイク前提のお品物



※購入後、決済は2日以内によろしくお願い申し上げます。

最近コンビニ決済などで、支払いが全くない方が多過ぎますので、必ずご注文後にいつお支払いされるか連絡を下さい。





※なるべく、商品状態に関しましてはきちんと記載や説明をしていますが、携帯の画質では全ての状態を事細かくお伝えする事は出来ないので、神経質な方はご遠慮下さい。

また、大なり小なり中古品ですので、事細かに状態を気にされる方もご遠慮下さい。



#繋物語〜ツナギモノガタリ〜 レディースからメンズまで数多くのブランド品をお取り扱いしております^_^

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