『クルチアーニ ウールクルーネックニット S46 オフホワイト 定価約6万円【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 42分に出品され03月11日 00時 42分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 クルチアーニのウールのクルーネックニットです。サイズ46。

カラーはオフホワイトです。秋冬らしいクリームっぽいカラーです。



実寸(平置きで軽くしわを伸ばして測定)

肩幅約41cm

身幅約52cm

着丈約65cm

袖丈約62cm



都内セレクトショップで昨年新品購入し、シャツを着て2、3回だけの着用のため美品です。

太ってしまいサイズが小さくなってしまったため、売却いたします。

検品をしましたが、気になるようなものはございません。

タバコ吸いません、ペット飼育していません。香水使いません。汗のしみこみや臭いなどありません。

スムーズな取引のため、2日以内に振り込みが可能で、細かいことを気にしない方の購入を希望いたします。

値引き交渉はいたしておりません。

ご質問などは、プロフをお読みの上で、お気軽にお願いいたします。



定価約6万円



カラー...ホワイト



ネック...クルーネック



素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クルチアーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ クルチアーニ ウールクルーネックニット S46

オフホワイト 定価約6万円