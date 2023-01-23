『モンクレールダウン モンクレール モンクレールキッズダウン ショートダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 52分に出品され03月14日 05時 52分に終了予定です。即決価格は36,080円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールのキッズ12Aダウンです。

サイズご注意ください！！

お色はネイビーです♪







156センチ43キロ普通体型でも

着れましたのでS〜Mの方にも

着ていただけると思います。





12A

12才=00



12才用は大人サイズの00、38、XSサイズ

(153～158㎝)

40キロから47キロぐらいだそうです＊





ネイビーで上品な上、フードが取り外し可能と

なっているためカジュアルめにも

お使いいただけます＊





デニムにもロングスカートにも

ワンピースにもなんでも合う万能ダウンです！





売れなければ知人に譲ろうと思っているので

ご購入の方はお早めにご検討お願い致します＊



普段のご褒美や、お子様と共有用、

1着持っていると末永くお使い頂ける思います☆











こちらはすり替え防止のため返品不可です。

気になる事があればなんでも質問して下さい♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレールダウン モンクレール モンクレールキッズダウン ショートダウン