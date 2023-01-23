『値下げ☆ラベンハム Lavenham ダッフルコート カモフラ サイズ40【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 38分に出品され04月16日 08時 38分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆お値下げしました！☆

ラベンハム LAVENHAM ダッフルコート レディース 希少サイズ40 カモフラージュ ウール混 Dovercourt 美品



レディース サイズの40で、M～L相当。

平置きで着丈約75cm、身幅約51cm、肩幅約38cm、袖丈約63cmです。

ラベンハムは少し小さめですので、ゆったり着ていただけると思います。希少なサイズ40です。素人採寸ですので、多少の誤差はご勘弁下さい。

ウール素材で暖かさが違います！



3回ほどの着用ですので美品だと思います。キルティング生地の宿命といいますか、目立たない程度にほつれがあります。神経質な方はご遠慮ください。



表地：ウール59%ポリエステル39%ポリウレタン2%のグリーン系のカモフラージュ柄裏地：ポリエステル100%、中綿ポリエステル100%



定価64800円。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラベンハム カラー: ブラック系

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サイズ40