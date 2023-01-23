『STONE ISLAND NYLON METAL ストーンアイランド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 12分に出品され03月28日 05時 12分に終了予定です。即決価格は40,290円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊即日〜2日で発送します。



コメント不要！即購入大歓迎☆

全商品、早い者勝ち！！



△ブランド / STONEISLAND

ストーンアイランド



△種類 / ダウンジャケット



△カラー / ブラック

※ナイロンメタル生地なので写真のように角度によって真っ黒に見えたり光沢に見えたりします。

※重そうに見えますがめっちゃ軽くて暖かいです。



△素材 / ナイロン ナイロンメタル生地

△中綿/ダウン80%フェザー20%



△サイズ / 表記S 日本サイズM程度



実寸

△着丈 / 69㎝

△肩幅 / 47㎝

△身幅 / 57㎝

△袖丈 / 68㎝



2019年より以前のモデルは作りがタイトでしたがこちらは割とゆったりしたシルエットです。

暖かいので着る必要もありませんが、インナーにリバースイーブを着てもキツく無いくらいのサイズ感です。

※当方170cm60kgで少しゆとりがあり。

ややワイドなパンツでも上半身だけタイトになる事はありません



※汚れダメージ、特に使用感も無くかなりの

美品です。



○注意事項○

☑︎大幅な値下げは対応していません。

☑︎素人検品の為、ダメージの見落としがある場合があります

☑︎素人採寸の為、多少の誤差はお許しください

☑︎簡易的な梱包での発送、小さく畳んで梱包します

☑︎ユーズド品特有の匂いがある場合があります。

気になる方は購入を控えてください

☑︎光の加減や携帯の画素数により実物と異なることがあります。

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TenC



カラー···ブラック



肩幅···48cm

身幅···58cm

袖丈···68cm

着丈···69cm



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

NYLON

METAL

ストーンアイランド