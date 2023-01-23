『【C】 DAIKIN ダイキン 空気清浄機 光クリエール ACEF12L‐W【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 07時 25分に出品され03月20日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIKIN 空気清浄機 光クリエール ～53畳 ACEF12L‐W ホワイト



【商品説明】

・「パワフル光速ストリーマ」搭載の業務用空気清浄機。多くの人が集ま るオフィス・店舗空間や医療・教育・福祉施設などに適している。



・ツインフィルターで汚れをキャッチする面積を拡大し、ツインファン構造で大風量スピード集じんを行う「5層パワフル分解・除去構造」を採用。



・パワフル吸引で大空間も素早く清浄し、Wセンサーが汚れを検知して自動運転。上下左右ルーバーによりフレキシブルな風向き調節が可能。



【本体スペック】



本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm

420×1005×355



適用床面積

適用畳数：53畳



清浄時間の目安

30分



用途

ダイキン ストリーマ



タイマー

有（切タイマー：1/4/8時間）



自動運転

有



PM2.5対応本体およびフィルター搭載

PM2.5対応



運転音

30～50dB



消費電力

18～110W



仕様1

集塵方式： 電気集塵方式＋高性能プリーツフィルター

風量： 弱： 5.0m3/分標準： 9.0m3/分強： 12.0m3/分

コード長： 3.5m

脱臭方式：ストリーマ放電＋光触媒チタンアパタイト脱臭触媒（再生方式）

ウイルス対策機能： ストリーマ



動作確認、簡易清掃済み。



写真の写り方によってヤケてるように見えますがヤケはございません。

ペット臭・タバコ臭もございませんでした。



中古品になりますのでご理解の上ご購入いただきますようお願いいたします。

付属品は写真に写っている物のみとなります。



※パソコンやカメラの関係上、実際の色と異なって見える場合もございます。

ご了承ください。



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即購入OKです。

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スリフトストアリット

#スリフトストアリット 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイキン