『FRED PERRY ナイロンダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 19時 07分に出品され04月15日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ＊プロフィールを読んで頂いた方だけのお得な情報がございます。ぜひご覧下さいませ。＊



FRED PERRYのダウンジャケットです。



ダウン90%、フェザー10%の、最も軽く暖かいとされる配合。



高密度のナイロン生地で、上品な光沢感があります。





グレー味を帯びたブラウンに、ネイビーのローレル刺繍が入った、フレッドペリーらしいおしゃれでシックなカラーリング。





シンプルなデザインでオンオフどちらにも活用できるおすすめダウンです。





定価:30,800円程



その他当店の商品一覧です↓

#TELAのFredPerry

ぜひご覧下さいませ。





<カラー>

Brown



<素材>

表地:ナイロン 100%

裏地:ポリエステル 100%

充填物:ダウン 90%、フェザー 10%



<サイズ>

表記 メンズL(ブランド推奨:172cm〜178cm)



参考に、163cm普通体型女性で肩が落ちて、手指第一関節くらいまで隠れるオーバーサイズでした。



採寸サイズ(平置きcm)

・肩幅 約46

・身幅 約55

・着丈 約66

・袖丈 約62



<コンディション>

気になる汚れやダメージ等なく状態良好。





フレッドペリー

LACOSTE

Polo Ralph Lauren

Ben Sherman

Brooks Brothers

GYMPHLEX

BURBERRY

A.P.C.

MARGARET HOWELL

MHL.

Dr.Martens

UK

トラッド

プレッピー

ロカビリー

ロック

パンク

スキンズ

イギリス

メンズ

レディース

ユニセックス

ヒットユニオン

リラックスシルエット

シンプル

アースカラー



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FRED

PERRY

ナイロンダウンジャケット