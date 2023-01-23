『グレー ダッフルコート スナイデル 美品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 04時 02分に出品され04月21日 04時 02分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スナイデル

snidel



2回ほどのみしか使用していません

美品ですが中古品のためご理解をお願いします。



サイズ...1

カラー...モカ

定価…39,600円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ グレー

ダッフルコート

スナイデル 美品